Tänavu maksustatakse 600 autot vähem

Tänavu maksustatakse vähem autosid. Foto: Malle-Liisa Raigla

Maksu- ja tolliamet alustas automaksu tasumise teavituste saatmist, esialgsetel andmetel kuulub Läänemaal maksustamisele tänavu 600 autot vähem kui mullu.

„Tähtis on arvestada, et 2025. aasta puhul on andmed kogu aasta peale kokku, ent 2026. aasta alles algas,” ütles MTA tulumaksu osakonna juhataja Madis Laas. Ta selgitas, et aasta jooksul võib Läänemaale maksustatavaid sõidukeid ja maksukohuslasi ka juurde tulla.

Laasi sõnul on MTA andmeil Läänemaal kokku veidi üle 8300 maksukohuslase, kellele kuulub üle 12 300 maksustatava sõiduki. Mullu oli Läänemaal maksukohuslasi üle 8400 ja maksustatavaid sõidukeid kogu aas