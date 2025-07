Lastega perede automaks väheneb

Kuula artiklit, 2 minutit ja 59 sekundit 0:00 / 2:59

Rahandusministeerium saatis täna avalikule kooskõlastusringile mootorsõidukimaksu seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on juba tänavu vähendada lastega perede ja järgmisest aastast ka väikebusse kasutavate inimeste maksukoormust.

Ettepanekute kooskõlastamiseks on aega kaks nädalat ning kaasatakse ka erialaliite ning teisi seotud osapooli. Lõplikult muutub seadus sügisel.

„Maksutehniliselt ja eelarveliselt on see keeruline ülesanne, aga perepoliitiliselt leevendus, mis teeb laste juurdepääsu haridusele ja huvitegevusele kergemaks,“ ütles rahandusminister Jürgen Ligi.

Artikkel jätkub peale reklaami

Toetus lastega peredele: kuni 100 eurot lapse kohta

Eelnõu järgi väheneb lastega perede iga-aastane mootorsõidukimaks kuni 100 euro võrra iga lapse kohta. Toetus kehtib kuni 18-aastaste laste eest ja selle saavad vanemad või füüsilisest isikust eestkostjad, kellel on kehtiv ja piiramata hooldusõigus.

Maksuvähendus rakendub automaatselt — lapsevanem ei pea selleks ise midagi tegema. Piisab, kui vanemale on väljastatud mootorsõidukimaksu teade ehk ta on auto omanik või liisingu puhul vastutav kasutaja. Vähendus kehtib M1- ja N1-kategooria sõidukitele ehk sõiduautodele ja väikebussidele.

Kui lapse mõlemal vanemal on sõiduk, jagatakse automaksu vähendus võrdselt. Näiteks kui üks vanem on tasunud 30 eurot aastamaksu ja teisel oleks vähendusõigus veel 70 euro ulatuses, rakendub kogu 100-eurone vähendus. Maksu- ja tolliamet arvutab õigustatud isikute maksusummad automaatselt ümber, tühistab olemasolevad maksuteated ning väljastab uued. Kui vähendatud maksusumma jääb alla juba tasutud summale, kantakse enammakstud osa inimese ettemaksukontole.

Näiteks kui pere ainsa sõiduki aastamaks on 70 eurot, kaob perel maksukohustus täielikult.

Leevendus väikebusse kasutavatele peredele ja puudega inimestele

Teine muudatus puudutab kõiki 8- ja 9-kohalisi sõiduautosid (M1-kategooria väikebusse). Edaspidi maksustatakse need N1-kategooria määrade alusel, mis on oluliselt madalamad. Kui M1-kategooria maks koosneb kolmest komponendist – baasosa, CO₂ eriheide ja massiosa –, siis N1-kategooria puhul võetakse arvesse ainult baasosa ja CO₂ eriheide. Massiosa arvestusest välja jätmine toob kaasa märkimisväärse maksuvähenduse. Muudatus toetab nii lasterikkaid peresid kui ka liikumispuudega inimesi, kellel on suurem vajadus väikebussi kasutamise järele. Eeldatavalt vähendab muudatus mootorsõidukimaksu laekumist 1,7 miljoni euro võrra aastas.

Näiteks 600-800eurose automaksuga Renault Traficul tuleb suurem osa maksust massist, kuid uue arvestusloogika järgi jääks maksuks ainult baasosa ning CO₂ põhine osa, mis tähendab potentsiaalset maksuvähendust suurusjärgus 400–600 eurot. See muudatus jõustub 2026. aasta 1. jaanuarist.