Poolel tuhandel on automaks endiselt maksmata

Mootorsõidukimaks on siiani tasumata 510 läänlasel ja 38 Läänemaa ettevõttel kokku 42 000 euro jagu.

Maksu esimese osa tähtajaks 16. juuniks jätsid läänlased tasumata kokku 90 000 euro maksu. Pärast tähtaega on 250 autoomanikku tasunud veel 48 000 eurot.

Kokku on Läänemaal üle 8300 maksukohuslase ja esimese osa maksu summa oli kokku enam kui 805 000 eurot. „See tähendab, et enamik läänlasi on maksu ära tasunud,” ütles maksu- ja tolliameti tulude osakonna võlahalduse üksuse juht Kadri Kööp.

Kööp ütles, et läänlaste maksmata summadest on praeguseks ajatatud 4700 euro jagu, sellest 3000 eurot on ajatanud ettevõtted.

Maksukohustuselt arvestatakse intressi 0,06 protsenti päevas ehk 21,9