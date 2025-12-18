Iga seitsmes läänlane jättis automaksu tasumata

Malle-Liisa Raigla foto

Esmaspäeval oli automaksu tasumise tähtaeg neil inimestel, kes ei saanud detsembri alguses maksuvähendust. Läänlased jätsid enam kui 71 000 euro eest automaksu tähtajaks tasumata.

Tähtajaks jättis maksu tasumata 5700 Läänemaa eraisikust ja äriühingust 820, kellest 35 olid kokku 5800 euro ulatuses kolmapäeva hommikuks maksu tasumise ajatanud.

Maksuameti tulude osakonna võlahalduse juht Kadri Kööp ütles, et eile hommikuks oli läänlaste mootorsõidukimaksu võlg kokku üle 71 000 euro.

Kööp ütles, et neile, kel jäi maks tähtajaks tasumata või ajatamata, hakkab maksuamet peagi saatma meeldetuletusi ja tasumise korraldamisi. Kui sellele ei reageerita, hakkab amet raha sisse nõudma. „Nii kaugele ei soovi me aga minna,” ütles ta.

Lastega perede maksusoodustus puudutas 2588 läänlast. Nende maksutähtaeg pole veel saabunud. Kööp selgitas, et neil, kes said maksuvähendust, tühistas amet v