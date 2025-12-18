Erkki Bahovski: rasked küsimused Eestile

Erkki Bahovski. Foto: erakogu

Ameerika Ühendriikide värske riikliku julgeoleku strateegia on pannud Euroopa võpatama – ennustab strateegia ju Euroopa tsivilisatsiooni hääbumist. Eurooplased on selle vastu juba häält tõstnud. Eestiski on ameeriklaste uus julgeolekustrateegia pakkunud laia kõneainet.

Aspekt, mida vähemalt Eestis pole rõhutatud, on strateegias ära toodud jõudude tasakaalu põhimõte kui tulevase maailmakorralduse üks alus. Mida see tähendab ja miks on see tähtis?

Ajaloost on jõudude tasakaalust võibolla parim näide nn Euroopa kontsert, mis kujunes välja pärast Napoleoni sõdu ja mis sai paika Viini kongressiga 1815. aastal. Selle süsteemi järgi jagasid Euroopa omavahel suurjõud – Preisimaa, Austria, Venemaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik. Euroopa kontserdi üks põhimõte oli vältida ühe suurjõu – nagu Napoleoni Prantsusmaa – liigset tugevnemist. Teiseks pidid tulema suurjõud appi, kui ühes riigis puhkeb Prantsusmaaga sarnaselt revolutsioon (nagu Venemaa tuli appi Austriale Ungari ülestõusu ajal 1848–1849).

Ameeriklaste uue julgeolekustrateegia kontekstis on aga märkimisväärne, et suurjõu