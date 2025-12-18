Lihula mõisa viinaaida värkstoad hakkavad ilmet võtma

Esmaspäeval saabus arheoloogialaborisse uue seadmena XRF-analüsaator ja seadme tulevased kasutajad tegid sellega koolitusel esmatutvust. Maigi Magnus

Lihula mõisa viinaaidas tegutsema hakkava kolme värkstoa – keraamika, puutöö ja arheoloogia – sisseseade järk-järgult saabub ning märtsi lõpuks peaksid kõik kolm töövalmis olema.

Mullu valminud Lihula mõisa viinaaida mööbli ja seadmete soetamiseks kuulutas Lääneranna vallavalitsus hanke välja suvel. Kolme värkstoa sisustus läks maksma 123 000 eurot, millest suurem on saadud toetusena MATA ehk maakondade arengustrateegiate toetusmeetmest. Omaosalusega toetas Lääneranna vald.

Lääneranna muuseumi juhi Maigi Magnuse sõnul peaksid viimased seadmed jõudma viinaaita hiljemalt märtsi lõpuks. Aprillis saaks tegevus täie hooga lahti minna ning siis on oodata ka avatud uste päeva, kus kõik värkstoad oma tegevust tutvustavad.

Kolmest värkstoast on sisustamisega kõige kaugemale jõudnud end keldrikorrusel sisse seadnud keraamikud. Seni on juba veerandsada aastat koos käivad savihuvilised tegutsenud mõisahoone ühes toas.

„Üle-eelmisel nädalal saime kaks keraami