Lihula kloostri kaev saab võsast välja

Lihula keskaegse kloostri kaev. Foto: Lihula muuseum

Lihula muuseum tahab koos koguduse ja MTÜga Keskaegne Lihula 2. mail puhastada talgute käigus võsast Lihula keskaegse kloostri kaevu ja osa müürist, et seda siis muuseumiööl inimestele tutvustada.

Arheoloogi ja muuseumi peavarahoidja Mihkel Tammeti sõnul otsustati sel aastal tähelepanu pöörata Tallinna maantee ja Penijõe tee nurgal asunud keskaegsele nunnakloostrile, sest sellest teatakse väga vähe. „Kui viime läbi ekskursioone, küsitakse, kas siin oli klooster. See, mis on säilinud, võiks olla eksponeeritav ja juurdepääsetav,” ütles ta.

Tammeti sõnul on arv