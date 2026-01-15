Lihula muuseum sai linnusevaremete jaoks raha

Kuula artiklit, 1 minutit ja 19 sekundit
0:00 / 1:19
Lihula linnusemüüri saab hakata korrastama alles soojemal ajal. Foto: Juhan Hepner
Muinsuskaitseamet eraldas Lihula muuseumile ligi 50 000 eurot Lihula linnusevaremete konserveerimiseks.
„Rahaeraldus võimaldab linnust paremini välja tuua ja takistada lastele ja turistidele juba ohtlikuks muutunud laguneva müüriosa lagunemist,” ütles Lihula muuseumi peavarahoidja Mihke
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam