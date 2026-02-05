Muinsuskaitse toetusraha läheb suuresti katuseparanduseks

Lääne-Nigula kiriku kooriruum. Urmas Lauri foto

Muinsuskaitseameti tänavustes toetusvoorudes oli Läänemaal toetusest ilma jäänud objekte rohkem kui neid, mida toetati. Suurem osa toetusrahast kulub katusetöödeks.

Kõige suurema toetuse (üle 132 000 euro) sai Lääne-Nigula kogudus kiriku kooriruumi katuse renoveerimiseks. 100 000 eurot eraldas muinsuskaitseamet eravalduses oleva Riguldi mõisa katuse renoveerimiseks. Noarootsi kogudus sai ametilt katusetöödeks ligi 58 000 eurot.

Muinsuskaitseameti Läänemaa nõuniku Kalli Petsi sõnul oli sel korral taotlusi väga palju, mistõttu raha jagus vaid vähestele. „Alati on suurem võimalus saada toetust jätkutöödeks,” ütles Pets.

Artikkel jätkub peale reklaami

Nii näiteks toetas muinsuskaitseamet Riguldi mõisale uue kiltkivikatuse panemist juba mullu, kuid seda klausliga, et töid võib teha ka 2026. aastal. Nüüd lisandunud toetus annab võimaluse mõisa kogu katus korraga uuendada.

Jätkutööna toe