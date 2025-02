Läänemaa kultuurimälestiste toetusraha kulub Riguldis ja Kullamaal

Muinsuskaitseamet eraldab tänavu Läänemaale kultuurimälestiste korrastamise toetusi 267 000 euro jagu, millest suurem osa kulub ära Riguldi mõisale ja Kullamaa kirikule.

Riguldi mõisa peahoone katuse läänepoolse osa restaureerimise toetus on 96 841 eurot. Kullamaa kirik saab 100 000 eurot pikkhoone katuse restaureerimise viimaseks etapiks.

100 000 eurot on maksimaalne muinsuskaitseametilt küsitav toetus. Muinsuskaitseameti Läänemaa nõuniku Kalli Petsi sõnul mängis Kullamaa kiriku puhul muu hulgas rolli see, et mullu alustati seal katuseremondiga. Jätkutöö aitab objektil toetusesaajate pingereas kõrgemale kohale tõusta.

Artikkel jätkub peale reklaami

Luteri kiriku Kullamaa Püha Johannese koguduse juhatuse esimees Ants Lipu ütles, et Kullamaa kiriku katuse remondi lõpetamiseks küsitakse lisaraha veel omandireformi reservfondi taotlusvoorust. Sealt on nüüd vaja saada veel vähemalt 100 000 eurot. „Proovim