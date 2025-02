Iloni sünnipäeval pärjati noori kunstnikke

Robi_Mäepere_foto_Juhan_Hepner Robi Mäepere. Juhan Hepner Mirel_Kallas_kunst2_foto_Juhan_Hepner Võidutöö (Mirel Kallas). Juhan Hepner Mirel_Kallas_kunst_foto_Juhan_Hepner Võidutöö (Mirel Kallas). Juhan Hepner Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Tänavuse Ilon Wiklandi noore kunstniku preemia pälvis juba teist korda Mirel Kallas Pärnust. Robi Mäepere Haapsalu kunstikoolist sai kolmanda koha.

Kolmapäeva pärastlõunal oli Iloni Imedemaa maja elevust täis. Üle Eesti olid kohale tulnud noored kunstnikud ja nende juhendajad. Ilon Wiklandi 95. sünnipäeval kuulutati välja Wiklandi noore kunstniku konkursi parimad. Tänavu tuli noortel illustreerida eesti muinasjuttu „Püha Jüri ja meremadu” ning teha ka üks töö vabal teemal.

Kahekordne võitja

Parimaks valitud 18aastasele Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi õpilasele Mirel Kallasele oli see tegelikult juba teine kord Iloni noore kunstniku preemia võita. Sama edukas oli ta ka 2022. aastal.

Konkursi žürii liikme Katrin Ehrlichi sõnul iseloomustab Kallase töid väga hea kompositsioonitaju. „Ta oskab pildil mitmekihiliselt jutustada lugu nii, et seal on palju põnevat vaadata,” kirjeldas Ehrlich.

Lisaks on Kallas kasutanud oskuslikult kullavärvi. „Kullaga on selline lugu, et sellega võib asi maitsetuks või kitšiks minna, aga tema on seda kasutanud täpse