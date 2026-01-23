Ilon Wiklandi noore kunstniku konkursile saadeti ligi 100 tööd

Noore kunstniku preemia žürii Iloni Imedemaal valikut tegemas. Foto: Rael Ojasoo

Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkursile laekus sel aastal 98 tööd. Žürii on oma töö teinud ning võitjad kuulutatakse välja Ilon Wiklandi 96. sünnipäeval, 5. veebruaril Iloni Imedemaal, teatas sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa muuseumid pressiteate vahendusel.

Töid saadeti Pärnust, Tartust, Tallinnast, Kohtla-Järvelt, Kohilast, Ahtmest, Sakust, Kiviõlist, Karksi-Nuiast, Elvast, Kuressaarest, Viimsist, Jõhvist, Paikuselt ja Haapsalust. Kokku saatis konkursile oma loomingut 37 noort vanuses 14–18 aastat.

Osalemiseks t