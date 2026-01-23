Parvlaevad Leiger ja Tõll suunduvad veebruaris dokitöödele

Kuula artiklit, 1 minutit ja 59 sekundit
0:00 / 1:59
Parvlaev Leiger Rohuküla sadamas. Foto: Juhan Hepner
Parvlaevadele Leiger ja Tõll tehakse veebruaris plaaniväline dokitöö, teatas parvlaevaoperaator TS Laevad. Alates 1. veebruarist asendab paari nädala jooksul parvlaeva Leiger Rohuküla-Heltermaa liinil Regula ning kohe pärast seda, orienteeruvalt alates 16. veebruarist, asendab Regula parvlaeva Tõll Virtsu-Kuivastu liinil. Dokitööd vältavad mõlemal liinil umbes 12-14 päeva.
"Arusaadavalt võib see reisijatele kaasa tuua mõningaid ebamugavusi, kuid TS Laevade meeskond on nendeks töödeks planeerinud optimaalseima ajaakna ning hooldustöödele vaatamata keegi saartel
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam