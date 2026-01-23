Parvlaevad Leiger ja Tõll suunduvad veebruaris dokitöödele

Kuula artiklit, 1 minutit ja 59 sekundit

Parvlaev Leiger Rohuküla sadamas. Foto: Juhan Hepner

Parvlaevadele Leiger ja Tõll tehakse veebruaris plaaniväline dokitöö, teatas parvlaevaoperaator TS Laevad. Alates 1. veebruarist asendab paari nädala jooksul parvlaeva Leiger Rohuküla-Heltermaa liinil Regula ning kohe pärast seda, orienteeruvalt alates 16. veebruarist, asendab Regula parvlaeva Tõll Virtsu-Kuivastu liinil. Dokitööd vältavad mõlemal liinil umbes 12-14 päeva.

"Arusaadavalt võib see reisijatele kaasa tuua mõningaid ebamugavusi, kuid TS Laevade meeskond on nendeks töödeks planeerinud optimaalseima ajaakna ning hooldustöödele vaatamata keegi saartel