Ormsö enne kolmapäeva liinile ei tule

Vormsi saare ja mandri vahel ühendust pidav laevafirma Kihnu Veeteed teatas esmaspäeval, et enne 18. veebruari parvlaev Ormsö sõitma ei hakka.

Esmaspäeval oli laevafirma kodulehel teada, et ühendus võib taastuda esmaspäeva õhtul, kuid õhtul tuli teade, et tehnilise rikke ja varuosa tarneaja tõttu on tühistatud 16. veebruari õhtused ja kõik 17. veebruari väljumised Svibyst ning Rohukülast.

Kolmapäeva, 18. veebruari väljumiste info täpsustatakse 17. veebruaril hiljemalt kell 19.

Parvlaevaühendus Vormsiga katkes 6. veebruari õhtul, mil Ormsö jäi rikke tõttu kai äärde seisma. Praegu on ainus ühendus saarega pühapäeval avatud ametlik jäätee.