Elari Teras tegi hinnatud regatil tugeva etteaste

Kai Kallas, Eesti jahtklubide liit

Elari Teras. Foto Eesti purjetamise liit

Haapsalu jahtklubi noor purjetaja Elari Teras tegi tugeval Hispaanias Optimistide regatil tugeva sõidu.

Hispaanias Palamóses peetud 36. International Vila de Palamós Optimist Trophy – 20 Nations Cup regatt on üks hinnatuim ja konkurentsitihedaim Optimisti-klassi võistlusi  rahvusvahelises kalendris. Tänavu osales regatil 345 noorpurjetajat 20 riigist.

Eestit esindanud Haapsalu jahtklubi purjetaja Elari Teras tegi regatil tugeva etteaste, saavutades 37. koha. Arvestades osalejate suurt arvu ning regati taset, on tegemist igati märkimisväärse tulemusega.

