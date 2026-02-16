Lõunaläänlased pääsesid saalijalgpalli meistriliigasse

Peatselt lõppevas saalijalgpalli hooja esiliiga meistrivõistlustel näitab väga võimsat mängu Pärnu SJK Hagalaz, mille loomise juures olid ja on ka mänguplatsil kandvad jõud endised Pärnu JK Vapruse jalgpallurid Reno Mark ja Rocco Mõtt.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubis sporditeed alustanud jalgpalluritel on kahe peale kokku pidanud üle 150 Premium liiga kohtumise. Nüüd on aga selge, et tuleval hooajal mängivad nad kõige kõrgemal tasemel ka saalis, saalijalgpalli meistriliigas.

SJK Hagalaz käitunud oma esiliiga vastastega armutult ja võitnud kõik seni peetud 12 kohtumist, väravate vahega 137:36. Viimati alistasid nad Sillamäel ülitulises kohtumises sealse Silla FC II. Välkusid eri värvi ka