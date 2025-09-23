Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kohtus JK Vaprusega

Kuula artiklit, 3 minutit ja 18 sekundit
22. septembril toimus Pärnus Ülejõe põhikooli jalgpalliväljakul tore sõprusmänguõhtu. Palliplatsil said kokku Pärnu JK Vapruse ja neile külla sõitnud Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi noored jalgpallilapsed. Üheskoos tähistati sügise algust, sõprusmänguga astuti koos sportlikult sügisesse.
Tegelikult on 2025. aasta kahe partnerklubi vahel märksa erilisem. Tänavu täitub suure linnaklubi ja tillukese maaklubi koostöö algusest 20 aastat. Uue sajandi alguses siirdusid esimesed jalgpallurid maaklubist linnaklubisse.
Nimetatud aastakümnete jooksu
