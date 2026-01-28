Läänemaa koolinoorte meister saalijalgpallis on Haapsalu põhikool

Bert Rotberg

Foto: Bert Rotberg
Esmaspäeval, 26. jaanuaril peeti maha saalijalgpalli Läänemaa koolinoorte meistrivõistlused 7.-9. klasside poistele ja tüdrukutele. Haapsalu Wiedemanni spordihoones toimunud võistlustel osales 69 noort kuuest Läänemaa koolist.

Poiste turniirist võttis osa kuus kooli: Haapsalu põhikool, Martna-Palivere põhikool, Oru kool, Taebla kool, Kullamaa-Risti keskkool ja Ridala põhikool. Tüdrukute turniiril osalesid Haapsalu põhikool, Taebla kool ja Oru kool.

Poiste turniiri võitis ülekaalukalt Haapsalu põhikool, kes võitis kõik viis mängu väravate vahega 18:1 (+17). Teisele kohale tuli nelj

