Pilk ajalukku: Taani kroonprints Haapsalus

78032197_10215440887840785_3335683219407241216_n Foto arhiiv 76720766_10215441391533377_7112751118198767616_n Foto arhiiv 78600715_10215441391013364_5591581857822015488_n Foto arhiiv

Kui kogu Eesti meedia räägib, et praegu Eestis visiidil olev Taani kuningas Frederik X on varem, veel kroonprintsina Eestit külastanud ühe korra, siis see ei vasta tõele. 1994. aasta juulis külastas toona 26aastane kroonprints Frederik ootamatult ka Haapsalut.

See oli pühapäevane päev, kui Lääne Elu toimetuses levis kumu, et president Lennart Meri tuleb Haapsalu toomkirikusse. Kui toonane Lääne Elu peatoimetaja Andres Ammas koos fotograaf Arvo Tarmulaga pühapäeva pärastlõunal kirikusse läks, selgus et Meri polnud seal sugugi üksi, vaid koos eravisiidil oleva Taani kroonprintsi ja Taani suursaadikuga Eestis Sven Erik Nordbergiga. Külalisi saatis ka Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Tol korral ei olnud tänava ääred Taani lippudega