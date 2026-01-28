Madal vesi ja jää takistavad praamiliiklust

Kuula artiklit, 0 minutit ja 51 sekundit

Leiger (vasakult) ja Tiiu Rohuküla sadamas. Foto: Urmas Lauri

Keeruliste jääolude ja madala veetaseme tõttu võib TS Laevad piirata Rohuküla-Heltermaa liinil suurte ja raskete sõidukite mahtu.

Seoses keeruliste jääolude ja madala veetasemega Rohuküla-Heltermaa liinil võib olla piiratud laevale laaditavate suurte ja raskete sõidukite arv ning ülesõidu aeg võib olla tavapärasest kuni 10 minutit pikem.

Eelisjärjekorras võetakse laevale e-piletiga sõidukid. Üldjärjekorrast pääseb l