Madal vesi ja jää takistavad praamiliiklust

Leiger (vasakult) ja Tiiu Rohuküla sadamas. Foto: Urmas Lauri
Keeruliste jääolude ja madala veetaseme tõttu võib TS Laevad piirata Rohuküla-Heltermaa liinil suurte ja raskete sõidukite mahtu.
Seoses keeruliste jääolude ja madala veetasemega Rohuküla-Heltermaa liinil võib olla piiratud laevale laaditavate suurte ja raskete sõidukite arv ning ülesõidu aeg võib olla tavapärasest kuni 10 minutit pikem.
Eelisjärjekorras võetakse laevale e-piletiga sõidukid. Üldjärjekorrast pääseb l
