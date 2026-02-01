Regula väljumised tühistati taas, esmaspäeval on sõidukite ülevedu veelgi keerulisem

Kuula artiklit, 2 minutit ja 5 sekundit
0:00 / 2:5
Parvlaevad Leiger (vasakult) ja Tiiu veavad reisijaid täna õhtuni. Foto: Urmas Lauri
TS Laevad tühistasid täna õhtul Rohukülast ja homme hommikul Heltermaalt väljuma pidanud Regula väljumised madala veetaseme tõttu, teatas laevafirma. Kuna esmaspäevaks lubatakse veelgi madalamat veetaset, võib juhtuda, et üle veetakse vaid esmatähtsaid veoseid.
Regulal on tühistatud täna kell 22 Rohukülast ja homme hommikul kell 6.30 Heltermaalt väljuma pidanud reisid.
Tänased Regula e-piletid kehtivad kell 19.00 Tiiu väljumisel Rohukülast eelisjärjekorra piletitena, homse kell 6.30 väljumis
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam