Regula väljumised tühistati taas, esmaspäeval on sõidukite ülevedu veelgi keerulisem

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Leiger (vasakult) ja Tiiu Rohuküla sadamas. Foto: Urmas Lauri
Kuula artiklit, 2 minutit ja 5 sekundit
0:00 / 2:5
Parvlaevad Leiger (vasakult) ja Tiiu veavad reisijaid täna õhtuni. Foto: Urmas Lauri

TS Laevad tühistasid täna õhtul Rohukülast ja homme hommikul Heltermaalt väljuma pidanud Regula väljumised madala veetaseme tõttu, teatas laevafirma. Kuna esmaspäevaks lubatakse veelgi madalamat veetaset, võib juhtuda, et üle veetakse vaid esmatähtsaid veoseid.

Regulal on tühistatud täna kell 22 Rohukülast ja homme hommikul kell 6.30 Heltermaalt väljuma pidanud reisid.

Tänased Regula e-piletid kehtivad kell 19.00 Tiiu väljumisel Rohukülast eelisjärjekorra piletitena, homse kell 6.30 väljumis

Artikkel jätkub peale reklaami

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT