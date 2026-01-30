Madala veetaseme tõttu on Regula liinilt maas

Kuula artiklit, 1 minutit ja 27 sekundit
Parvlaev Regula täna enam ei välju. Foto: Urmas Lauri
Jääolude ja kriitiliselt madala veetaseme tõttu on tühistatud parvlaeva Regula väljumised täna, 30.01 kell 19.00 Heltermaalt ja 20.30 Rohukülast.
Keeruliste jääolude ning madala veetasemete tõttu ei suuda parvlaev Regula hoida graafikut ning kahe laeva graafikust sõites jääks aeglasem Regula parvlaev Tiiule kitsas kanalis ette.
Seetõttu on parvlaeva Regula väljumised kell 19.00 Heltermaalt ja 20.30 Rohukülast tühistatud nin
