Madala veetaseme tõttu on Regula liinilt maas

Parvlaev Regula täna enam ei välju. Foto: Urmas Lauri

Jääolude ja kriitiliselt madala veetaseme tõttu on tühistatud parvlaeva Regula väljumised täna, 30.01 kell 19.00 Heltermaalt ja 20.30 Rohukülast.

Keeruliste jääolude ning madala veetasemete tõttu ei suuda parvlaev Regula hoida graafikut ning kahe laeva graafikust sõites jääks aeglasem Regula parvlaev Tiiule kitsas kanalis ette.

Seetõttu on parvlaeva Regula väljumised kell 19.00 Heltermaalt ja 20.30 Rohukülast tühistatud nin