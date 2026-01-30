Haapsalu aukodanik on Sukles, vapimärgi saavad Murumägi, Kumberg ja Saarsoo

Haapsalu volikogu otsustas täna anda aukodaniku tiitli pikaaegsele Haapsalu linnapeale Urmas Suklesele.

„Head Haapsalu inimesed, see on suur au, see on väga suur au,” ütles Sukles pärast tiitli väljakuulutamist.

Enne hääletamist tutvustas Haapsalu aselinnapea Anneli Haabu kõiki kandidaate. „Kindlasti on Urmase nimi see, mida ei pea pikalt tutvustama,” ütles Haabu. „Kui Haapsal