Haapsalul on neli aukodaniku kandidaati

Haapsalu vapimärk. Arvo Tarmula

Haapsalu aukodaniku tiitlile esitati sel aastal neli inimest, vapimärgi andmiseks tuli üheksa ettepanekut.

Kui aastaid pole Haapsalu aukodaniku tiitlile esitatud ühtegi kandidaati, siis tänavu on Haapsalu aselinnapea Anneli Haabu sõnul neid suisa neli.

Ka vapimärgile on kandidaate esitatud tavapärasest rohkem – üheksa. Mullu oli vapimärgile kuus, tunamullu seitse kandidaati.

Haabu sõnul on linnas olnud tavaks, et vapimärke antakse ühel aastal välja kuni kolm. „Aukodaniku tiitli kohta arvulist piirangut ei ole,” lisas ta.

Vapimärgi ja aukodaniku tiitli saajad otsustab linnav