Aasta metsaputukas on suur-haavasikk

Suur haavasikk. Foto Jacek Strojny

Eesti maaülikool ja ajakiri Eesti Loodus teatasid, et 2026. aastast hakatakse Eestis valima aasta metsaputukat. Esimese aasta metsaputuka tiitli sai suur-haavasikk, üks meie haavikutega seotud tunnusliike.

Valimise idee autor ja käivitaja, Eesti maaülikooli dendroloogia ja metsaentomoloogia kaasprofessor Ivar Sibul selgitas maaülikooli teate vahendusel, et algatusega soovitakse rõhutada putukate rolli looduses. Konkreetse liigi puhul on seos ka tänavuse aasta puuga, hariliku haavaga.

„Putukad hoiavad metsa ökosüsteeme töös: nad lagundavad puitu, tolmeldavad, on toiduahela alus