Haapsaluga seotud teadlane avaldas raamatu

Täna esitles Haapsaluga seotud tehnikateadlane, TalTechi Seebecki elektroonikainstituudi emeriitprofessor Enn Velmre oma mälestusteraamatut Eesti elektroonika kujunemisloost, suurematest avastustest ja selle valdkonna inimestest.

Varem on Velmre kirjutanud 19. sajandi alguse ühe silmapaistvama eksperimentaalfüüsiku, Tallinna vanast kaupmehesuguvõsast pärinenud Thomas Johann Seebecki eluloo.

Velmre on lõpetanud 1955. aastal Haapsalu 1. keskkooli.

Raamatus „Kuidas pooljuhid Eestisse jõudsid?” avab Velmre Eesti elektroonika ja pooljuhttehnoloogia kujunemislugu, tutvustades omaaegset teadustööd, tehnoloogilisi läbimurdeid, aga ka kõiki neid, kellel on osa Eesti elektroonikatööstuse arengus.

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Autori sõnul jookseb raamatust läbi kaks liini, millesse on põimitud mälestusi.

Esimene liin saab alguse aastatel 1958-1959, kui Eesti NSV rahvamajandusnõukogu kritiseeris avalikult, et ENSVs toodetakse liiga palju tuletikke ning liiga vähe pooljuhte. „Tegelikult sel ajal pooljuhte ei too