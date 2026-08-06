Lihulas tuleb noortepäev

Homme toimub Lihula kultuurimaja juures 14–18-aastastele Lääneranna noortepäev, mis on täidetud mitmekülgsete tegevuste ja esinejatega.

Lääneranna kultuuri- ja noortekeskuse noorsootööjuhi Lilia Urbi sõnul on noortepäeva eesmärk pakkuda igal aastal midagi uut. Ühe suurema atraktsioonina tänavu nimetas Urb sky-jumpi ehk hüppetrakse, mis pakuvad põnevat ja adrenaliinirohket elamust.

„Samuti on meil hea meel, et lavale astub taas noortebänd – seekord Pärnu-Jaagupi Kama. Soovime teadlikult anda esinemisvõimaluse just noortele muusikutele ning pakkuda külastajatele elavat noorte loomingut,” lisas Urb.

Artikkel jätkub peale reklaami

Tihedasse programmi lisab vürtsi päevastaar Kameeleon ning tehnika- ja põllumajandushuvilistele pakub farmielamust Minifarmi mängumaa. Lisaks ootavad külastajaid Gato suured õuemängud, batuudid ja fotoboks.

„Programmi valikul oleme lähtunud noorte soovidest ja sellest, et tegevused oleksid aktiivsed, kaasavad ja pakuksid rõõmu eri vanuses noortele. Meie soov on, et noortepäev oleks