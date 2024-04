Lääneranna vallavolikogu otsustas 1. aprillist käivituma pidanud kultuuri- ja rahvamajade ühendamise pooleks aastaks edasi lükata.

„Pidime 1. aprillist asutuse tööle rakendama. Asutus on loodud, äriregistrisse registreeritud, dokumendid on olemas,“ ütles Lääneranna vallavalitsuse liige Jane Mets volikogu istungil läinud neljapäeval. Mida aga ei ole, on loodud asutuse juht.

