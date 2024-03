Lihula koolijuht arvas Metsküla lapsed nimekirjast välja

Lihula gümnaasiumi direktor Rasmus Lippur arvas kooli nimekirjast välja Metsküla lapsed, kelle oli üle nelja kuu tagasi õigusvastaselt sinna kandnud.

„Alguses rõõmustasin. Alguses oli tunne, et ühe lahingu oleme võitnud, aga käskkirja lugedes mõistsin, et see ei ole päris see, mida me tahtsime,“ ütles Metsküla kooli lapsevanem Cariina Pähk.

Kolm kuud tagasi vaidlustasid Metsküla lapsevanemad Lihula koolijuhi käskkirja, millega see arvas lapsed vanemate teadmata Lihula kooli nimekirja. Vanemad nõudsid käskkirja tühistamist. Lippur seda ei teinud, vaid arvas Metsküla lapsed Lihula koolist välja oma uue, üheksa lehekülje pikkuse käskkirjaga, täis õigusteaduslikke põhjendusi.

„Okei on see, et minu laps enam Lihula kooli nimekirjas ei ole, see on üli- ja väga okei, aga muidugi, kui seda käskkirja lugeda, siis päris okei see ei ole. Mitte meie vaiet ei rahuldatud, vaid rahuldati avaldus,“ ütles Metsküla lapsevanem Margus Suurväli. „Tegemist on järjekordse susserdamisega, nagu see kombeks on.“

Vahe võib tunduda marginaalne, aga ei ole seda. Lühidalt: lapsed arvati nii Lihula kooli nimekirja kui ka sellest välja ilma vanemate avalduseta, kuigi seaduse järgi saab seda teha ainult vanema avalduse alusel.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!