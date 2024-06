Lääneranna kavatseb kooli ehitamiseks laenu võtta

Lääneranna vallavolikogu hakkab tänasel istungil arutama üle kaheksa miljoni euro laenamist, et ehitada Lihulasse uus koolimaja.

Et mitte võtta väga suurt laenu, kirjutas kohalik omavalitsus Lääneranna vallavolikogu esimehe Armand Reinmaa sõnul hankesse tingimuse, et 30 protsenti ehituse maksumusest tasub vald ehitajale tagantjärele. „Meil oli hankes tingimus, et ehitaja teeb töö omavahenditest valmis ja meie saame maksta 30 protsenti ehituse maksumusest kolme aasta jooksul, alates kooli valmimisest,“ ütles Reinmaa.