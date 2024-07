Eesti versus välismaa online kasiinod: Eelised, puudused ja suuremad erinevused

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!

Tehnika arengu ja interneti laialdase kättesaadavuse tõusuga on kasvanud ka populaarsus läbi aastate hasartmängude ning online kasiinode osas. Vaatamata sellele, et, Eestis on päris palju online kasiinosid, siis kiputakse ka vaatame välismaa kasiinode suunas. Mis võib olla selle põhjuseks?

Eesti inimeste seas on kasiinode külastamine küllaltki populaarne, mis näitab nii kohalike kasiinode kvaliteeti kui ka usaldusväärsust. Seetõttu tekib aga küsimus, et mida pakuvad välismaa online kasiinod, et kohalikud ka neid külastavad. Millised on nii kohalike kui välismaa kasiinode eelised, puudused ning peamised erinevused?

Eesti ja välismaa kasiinode eelised

Igal asjal on omad plussid ja miinused, nii ka erinevatel kasiinodel. Samal ajal kui välismaa kasiinod pakuvad suuremat mängude valikut, on Eesti netikasiinod eestikeelse menüü ja kasutajatoega. Eesti Maksu- ja Tolliameti poolt välja antavat kasiinolitsentsi omavad Eestis üle 30 ettevõtte ning üle 50 kasiino. EMTA litsentsiga kasiinod on turvalised ning maksavad makse riigikassase, mille eest toetatakse mitmeid sotsiaalseid ja ühiskondlikke valdkondi.

Kuigi välismaa kasiinod omavad tihtipeale tegutsemiseks mõnda teist litsentsi, ei tähenda see, et nad oleksid vähem turvalised. Mõnikord võib asi olla hoopis vastupidine. Mitmed välismaa kasiinod tegutsevad ka Eestis näiteks Malta Gaming Authority või Curacao litsentsiga. Välismaa kasiinod pakuvad mängijatele laialdast mängukogemust väga suure mängude valiku ning oluliselt suuremate boonuste tõttu.

Selge on see, et kõik eestis lubatud internetikasiinod on omavahel konkurentsis, mis aga mängija jaoks tähendab paremaid kampaaniaid ja boonuspakkumisi. Iga netikasiino püüab anda endast parima, et mängijaid enda juurde meelitada. Näiteks on mitmed välismaa kasiinod lisaks inglise keelse menüüle teinud valmis ka eestikeelse menüü. Millist neist valida? Seda peab aga otsustama igaüks ise.

Eesti kasiinode peamisteks eelisteks on eestikeelne online kasiino nii menüü kui mängureeglite ja kasutajatoe osas. Lisaks on Eesti kasiinod inimeste jaoks turvalised, kuna Maksu- ja Tolliamet teadaolevalt teeb tõeliselt korralikku järelevalvet nende kasiinode osas. Lisaks pakuvad väga paljud kohalikud kasiinod huvitavat lojaalsusprogrammi, mida näiteks paljud välismaa kasiinod ei paku. Tuleb ka meeles pidada, et kohalikud kasiinod pakuvad mängijate jaoks kohalikke maksevõimalusi nagu ülekanded Eesti pangast.

Peale suurema mänguvaliku ja priskemate boonuste on välismaa kasiinode üheks eeliseks veel mitmete e-rahakottide kasutamine nagu Paypal ning mitmetes välismaa kasiinodes on võimalik tasuda ka krüptovaluutas. Lisaks, nii mõnedki välismaa kasiinod on oluliselt turvalisemad nii isiklike andmete kaitsmise, tugeva privaatsuspoliitika kui ka õiglase mängu põhimõtete järgimise osas.

Millised on aga puudused?

Kohalikes kasiinodes puuduvad mitmed üle maailma tuntud mängud, mida nii mõnigi kasiinomängude sõber sooviks proovida. Lisaks, mõnedes Eesti kasiinodes on mängude valik ikka tõeliselt hõre mängija jaoks, kes harrastab sageli mängimist. Võib tekkida tunne, et kogu aeg mängitakse ühtesid ja samu mänge ning midagi uut pole kasiinol ammu pakkuda. Kuigi, ka kohalikud kasiinod toovad igakuiselt uusi põnevaid mänge juurde, ei pruugi see olla piisav.

Samas, välismaa kasiinod võivad tekitada huvi just mänguvaliku osas, kuid enamasti jäädakse kahtlevale seisukohale, kuna ei olda kindlad, kas välismaised netikasiinod on piisavalt turvalised ja milliseid neist üldse võiks turvaliseks pidada? Piisavalt on olnud teateid meedias ja kasiinod tagasisides, et inimesed ei saanud oma raha kasiinost enam välja kanda. Seetõttu on oluline uurida välja valitud kasiino osas litsentsi, maksevõimalusi ning teiste külastajate tagasisidet.

Küll aga tegelikkuses ei ole vahet, kas tegemist on kohaliku või välismaa netikasiinoga, oluline on siiski vaadata kasiino leheküljelt järele, kas nad omavad tegutsemiseks vajalikke litsentse näiteks siis EMTA-lt, Malta Gaming Authority, UK Gambling Commissioni või Curacao valitsuse poolt. Nagu enne juba öeldud sai, mitmed Eestis lubatud internetikasiinod ei oma tegutsemiseks EMTA litsentsi, vaid mõnda teist.

Kumba siis valida sellest kirjust valikust?

Kui netikasiino omab usaldusväärset litsentsi, head tagasisidet kasutajatelt ning sobivaid maksevõimalusi, siis jääbki üle mõelda vaid sellele, kas eelistada eestikeelset menüüd, kasutajatuge ja mängude juures olevaid reegleid. Lisaks tasub mõelda ka selle peale, milliseid mänge siis mängida soovitakse. Kes ikka on tõeline pokkeri fänn, tasub meeles pidada, et väga mitmetes välismaa kasiinodes ei ole võimalik pokkerit mängida. Siinkohal võib näitena tuua mitmed Soome kasiinod.

Mängude osas on oluline mõista, et iga riigi kasiino on toonud oma mängude valikusse ka neid mänge, mis on just sobilikud ning vastavad kohalikele maitse-eelistustele. Seetõttu mitmeid kohalike kasiinode mänge ei pruugi nii lihtsalt leida välismaa kasiinodest ja vastupidi. Lisaks, on ka neid netikasiinosid, kellel on enda brändiga loodud kasiinomäng. Seda juba mujalt ei leia. Kõige suuremad mängude erinevused on seotud just slotimängudega.

Kes aga mõtleb mängimise juures ka sellele, et kohalikud kasiinod maksavad hasartmängumaksu, mille abil toetatakse mitmeid sotsiaalseid ja ühiskondlikke projekte, siis välismaa kasiinos mängides siinkohal abiks olla siiski ei saa. Kuigi hetkel on hasartmängud Eestis küllaltki madalalt maksustatud, siis arvatakse, et ka see on muutumas ning see aga toob suuremat toetust sotsiaalsetele projektidele.

Vastutustundliku mängimise põhimõtteid ja meetmeid kasutavad nii kohalikud kui välismaa kasiinod, küll aga tasub silmas pidada, et eestikeelsed enesehinnangu testid ja küsitlused ning endale piirangute seadmine võib osutuda emakeeles siiski oluliselt lihtsamaks ning arusaadavamaks. Tegemist ei ole ka ülehinnatud teemaga, kuna tegelikkuses on leitud, et koguni 11% Eesti elanikest kuuluvad hasartmängude tarbimise riskirühma.

Endale sobivad Eestis lubatud internetikasiinod leiad võrdlusportaalide lehekülgedelt, kus on juba välja toodud turvalised kasiinod, nende poolt pakutavad boonuse ja vahel isegi mängude arv. Milline on igaühe jaoks sobiv kasiino, seda saab igaüks vastavalt oma soovidele ja eelistustele ise otsustada. Küll aga, kui mängida, siis ikkagi vastutustundlikult ning mõistlikkuse piires.