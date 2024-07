Uus taristuminister andis Haapsalu raudteele lootust

Värske taristuminister Vladimir Svet lubas Õhtulehele, et võimalusel surub Haapsalu raudtee rajamise läbi.

„Mina olen raudteeusku inimene. Kui me suudame raudtee Haapsaluni ehitada, annab see tervele Läänemaale täiesti teistsuguse hingamise. Kui mul on võimalus pressida selle raudtee rajamist, siis ma seda ka teen,” ütles Svet.

Ta rääkis Õhtulehele, et Haapsalu raudtee rajamiseks on palju tehtud ja mõistlik on see projekt lõpuni teha. „Näeme üle maailma ja ka Eestis, et kui rajatakse korralik rööbastransport, siis selle ümber hakkavad koonduma elanikud, ärid, selle ümber hakkab käima ka planeerimine. Sama loogika on minu arvates ka Haapsalu raudtee taga,” ütles Svet.