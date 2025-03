Tänavaküsitlus: kas Haapsalu vajab raudteed?

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 9

Kas Haapsalu vajab raudteed? Mida arvate raudteele raha lubamisest ja ära võtmisest?

Edith

Vajab. Lapsed elavad mul Sauel. Väga hea oleks sinna sõita rongiga. Võibolla oleks praegu automaksu tõttu reisijaid. See, et raha lubatakse ja võetakse ära, on väga rumal asi. Tuleks ikka kindlaks teha, kas anda või mitte, aga mitte kogu aeg aastate viisi ühte juttu rääkida, et anname-võtame. See ei ole normaalne.