Tänavaküsitlus: millist suveüritust plaanite külastada?

Kuula artiklit, 2 minutit ja 31 sekundit
0:00 / 2:31
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7
Millist suveüritust plaanite külastada?
Kaido
Ma ei tea. Et olen taksojuht, siis seoses tööga võtan enamikust osa. Aga ise ma arvan, et Augustibluus ikka. Muusikamaitse on selline. Itaalia üritusele ei lähe, teen tööd samal ajal.
Artikkel jätkub peale reklaami
Endla
Ei oskagi praegu öelda. Ehk Augustibluusi. See on nii vaheldusrikas. Või kui tuleb mõni hea etendus, muusikal või midagi sellist, siis seda vaataksin ka hea meelega.
Merle
Veinipäevad ja Augustibluus ja Valge Daami päevad ja nostalgiapäevad ka veel suve lõpetuseks. Kõik, mida linn pakub, v
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam