Lääneranna koolide hoolekogud on koolide ühendamise vastu

Lääneranna volikogu hakkab arutama eelnõu, millega tahetakse viis valla kooli liita Lääneranna kooliks.

Kõmsi ja Virtsu kooli hoolekogu liige Anni Pea ütles, et haridusasutuste liitmise eelnõu jätab palju küsimusi lahtiseks. Ta oli seisukohal, et hoolekogud said otsuse eelnõu ja seletuskirjaga tutvumiseks liiga vähe aega enne seisukohtade esitamise tähtaega. Vallavolikogu asub eelnõu arutama 28. märtsi istungil, koolide hoolekogude käest oodati seisukohti juba 10. kuupäevaks.

