Vald takistab Metsküla erakooli asutamist

Lääneranna vallavalitsus ignoreerib Metsküla erakooli asutajate soovi arutada kohalikule omavalitsusele kuuluva koolimaja rendilepingu tingimusi.

„See on puhas kius,“ ütles Metsküla koolijuht ja erakooli asutava MTÜ Metsküla Kool liige Pille Kaisel neljapäeval Lääne Elule. Paar tundi enne seda oli Lääneranna vallavolikogu keeldunud Metsküla koolimaja rendilepingut arutamast.

„Majanduskomisjon arutas erinevaid kirju. Meil ei olnud ühist seisukohta,“ ütles Lääneranna vallavolikogu majanduskomisjoni esimees Hardi Pikkmets istungil. – „Majanduskomisjon seisukohta kujundanud ei ole. Mida me siin arutame,“ märkis Lääneranna vallavolikogu esimees, vandeadvokaat Armand Reinmaa. Vallavolikogu otsustas, et lepingut arutatakse kuu aja pärast.

Kohaliku omavalitsuse veskid jahvatavadki aeglaselt, aga rendilepinguga on kiire: et koolitusluba saada, peab olema hoone, kus kooli pidada ja seda tuleb haridus- ja teadusministeeriumile tõendada lepinguga.

Koolitusloa taotlus tuli sisse anda 1. aprilliks, mida aga pole, on leping. Metsküla kultuuriühing on püüdnud lepingut sõlmida mullu sügisest peale, aga see pole õnnestunud. Kõigepealt leidis vallavalitsus, et lepingu võib sõlmida, aga kooli seal pidada ei tohi. Läbirääkimised venisid kuude kaupa. 28. märtsi istungil otsustas volikogu, et lapsevanematel tuleb maksta renti: 500 eurot sisustuse ja 500 hoone eest. Lapsevanematele tuli see nagu välk selgest taevast, sest seni rendist juttu ei olnud.