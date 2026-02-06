Lihula kultuurimaja läheb poole miljoni euro eest remonti

Lihula kultuurimaja. Arhiiv

Lääneranna vald sai pool miljonit eurot toetust, et muuta Lihula kultuurimaja energiasäästlikuks.

Vahetusse läheb katus. „Hoone saab uue plekk-katuse ja päikesepaneelid,” ütles Lääneranna vallavanem Tarvi Sits Lääne Elule. Kultuurimaja saab uue ventilatsioonisüsteemi, välja vahetatakse energiamahukas lavavalgustus. Maapealne vundamendiosa soojustatakse.

Et hoone asub muinsuskaitsevööndis ja on arhitektuuriväärtuslik, siis tellisseinad säilitatakse – neid kinni katta ei tohi. „Soojustatakse sokliosa,” täpsustas Sits.

Remont algab tänavu augustis ja peaks valmis saama tuleva aasta augustiks. „See on suur asi, et toetus tuli,” märkis Sits.

Lihula kultuurimaja sai valmis 1989. a