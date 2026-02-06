Selgusid koolinoorte lauatennise meistrid

1.-3. klassi tüdrukud. Foto: Heikki Sool

Läänemaa koolinoorte meistrivõistlused lauatennises tõid kokku eri vanuseklasside mängijad, kes selgitasid välja maakonna meistrid nii tüdrukute kui ka poiste arvestuses.

Võistlused kulgesid sportlikus meeleolus ning pakkusid põnevaid ja tasavägiseid kohtumisi.

Võistlused korraldas spordiliit Läänela. Peakohtunik oli Mihkel Puhm.

Artikkel jätkub peale reklaami

1.-3. klass, tüdrukud

Amanda Sool, Haapsalu põhikool

Piia Järv, Haapsalu põhikool

Kaisa Karm, Oru kool

1.-3. klass, poisid

Kahru Org, Oru kool

Kaarel Karm, Oru kool

Pääru Org, Oru kool

4.-5. klass, tüdrukud

Arabella Järv, Haapsalu põhikool

Sandra Koobak, Haapsalu põhikool

Emily Loorens Oru kool

4.-5. klass, poisid

Remi Heilu, Oru kool

Robin Notton, Oru kool

Oskar Mullo, Oru kool

6.-9. klass, tüdrukud

Marta Sool, Haapsalu põhikool

Laura Heleen Illenzeer, Haapsalu põhikool