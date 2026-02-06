Selgusid koolinoorte lauatennise meistrid

Läänemaa koolinoorte meistrivõistlused lauatennises tõid kokku eri vanuseklasside mängijad, kes selgitasid välja maakonna meistrid nii tüdrukute kui ka poiste arvestuses.
Võistlused kulgesid sportlikus meeleolus ning pakkusid põnevaid ja tasavägiseid kohtumisi.
Võistlused korraldas spordiliit Läänela. Peakohtunik oli Mihkel Puhm.
1.-3. klass, tüdrukud
Amanda Sool, Haapsalu põhikool
Piia Järv, Haapsalu põhikool
Kaisa Karm, Oru kool
1.-3. klass, poisid
Kahru Org, Oru kool
Kaarel Karm, Oru kool
Pääru Org, Oru kool
4.-5. klass, tüdrukud
Arabella Järv, Haapsalu põhikool
Sandra Koobak, Haapsalu põhikool
Emily Loorens Oru kool
4.-5. klass, poisid
Remi Heilu, Oru kool
Robin Notton, Oru kool
Oskar Mullo, Oru kool
6.-9. klass, tüdrukud
Marta Sool, Haapsalu põhikool
Laura Heleen Illenzeer, Haapsalu põhikool