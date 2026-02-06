Vidruka külas läks maja põlema

Kuula artiklit, 0 minutit ja 39 sekundit
6. veebruaril kell 3.58 said päästjad teate põlevast hoonest Lääne-Nigula vallas Vidruka külas.
Süttinud oli elutoa põrand kümne ruutmeetri ulatuses. Hoone oli suitsu täis.
Inimesed pääsesid ise hoonest küll välja, kuid olid vingu sisse hinganud ja nad viidi haiglasse.
Hoonesse sisenenud suitsusukeldusvarustuses päästjad kustutasid põlengu kell 6.28. Päästetööde juhi hinnangul võis tulekahju alguse saada pioneerpliidist, kust liiga täis tuhavannist kukkusid kuumad tuletukid põrandale.
Hoones ei olnud suitsu- ega vingugaasiandurit.
