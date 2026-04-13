Pääste: Noored põletasid madratsit

10. aprillil hiilisõhtul kell 23.13 märgati Taeblas Haapsalu maanteel vallamaja taga suurt lõket – noored olid seal põlema pannud voodimadratsi.
Päästjate saabumise ajaks põlema pandud voodimadratsi juures kedagi polnud ja põleng oli suuresti juba kustunud. Päästjad kastsid hõõgunud madratsiosad veega üle.
12. aprillil kell 17.07 käisid Lihula päästjad Lääneranna vallas Alakülas kustutamas 200 ruutmeetril põlenud kulu ja võsaalust.
