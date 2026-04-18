Nigula elanik hävitas kurepesa

Foto Andra Kirna

Nigula küla elanik lõhkus ära kortermajade vahel posti otsas asuva valge-toonekurgede pesa, kus linnud olid juba pesitsema asunud.

Linnuvaatleja Tarvo Valker ütles Lääne Elule, et sellisel teol ei ole mitte mingisugust õigustust. „Linnupoegade, munade ja asustatud pesade hävitamine on seadusega keelatud ning käsitletav keskkonnaalase rikkumise ja väärteona,” ütles Valker.

Sama kinnitas keskkonnaameti looduskasutuse osakonna nõunik Kaja Lotman. „Seadus ütleb, et pesitsusajal on keelatud linde tahtlikult häirida,” ütles Lotman.

Kui Lääne Elu neljapäeval Nigulas käis, olid kured kahekesi juba uut pesa ehitamas. Üle hoovi laugles lind, nokas oksad, ja maandus pesal oleva kaaslase juurde.

M