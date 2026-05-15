Luigepere läks Haapsalus üleöö kaotsi

Munad kadusid pesast üleöö. Foto: Adam Cullen

Veel läinud pühapäeval oli Westmeri sadama slpil pesitsenud luigepaari pesas kolm muna, esmaspäeva hommikuks olid need aga kadunud nagu tina tuhka.

Haapsallasest kirjanik ja tõlkija Adam Cullen ütles Lääne Elule, et pühapäeval oli pesaga kõik korras, luik pesal. „Tegi vee peal tiiru ja kiirustas tagasi, et peletada minema munadest huvitatud vares,” ütles Cullen.

Kui Cullen järgmisel päeval lapsele pesa tahtis näidata, oli see tühi ja ka luikedest polnud jälgegi. Olnut meenutas vaid silt võrkaial, et slipil pesitseb luik, keda ei maksa häirida.

Westmeri sadama kapten Karel Saarkopli ütles Lääne Elule, et luigepesa tekkis slipile paar nädalat tagasi üleöö ja üleöö see ka kadus. „Tekkis pesa, paar hakkas hauduma. Panime slipi lukku, et nüüd on nii,” ütles Saarkopli.

Otsustati paigaldada ka silt. Pühapäeva õhtul oli veel kõik korras, luigepaar kohal. Esmasp