Nigula kurepesas kasvab kaks poega

Kurepojad pesas. Foto: Aivar Õepa

Nigula kortermajade vahel pesitseva valge-toonekurepaari pesas, mille kohalik elanik aprillis ära lõhkus ja mida kohalik omavalitsus hävitada üritas, sirgub kaks poega.

Eile paistis pesast kaks peanuppu ja kurehakatised sirutasid kaelu, nokad lahti. Üks vanematest istus pesa lähistel tänavavalgusti peal, teine ületas autosid pelgamata tee ja patseeris põllul.

Aprillis tagus kohalik elanik pesa tokiga posti otsast alla, aga linnud ehitasid kibekiiresti uue. Mees lubas lõhkuda, kuni kured loobuvad, sest kartis, et linnud kahjustavad tema autot. Teistele elanikele kurepaar meeldis