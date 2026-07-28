Hispaania teeteod rüüstavad Haapsalu aedu

Haapsallased võitlevad end aedadesse sisse seadnud ablaste söödikutega soolvee, tuha, lauaäädika, kohvipaksu ja odava kange õllega.

Haapsallane Maive Jaaska ei oska öelda, kui palju jämedat soola tal viimaste aastate jooksul on kulunud. Ämbrike soolveega peab olema kogu aeg käepärast, et sinna hispaanlastest pahalasi uputada. Tiiru aias teeb Jaaska iga päev ja paarkümmend nälkjat leiab iga kord ämbrisse tee.

Kuigi teod ilmuvad välja õhtuhämaruses, ei kulunud eile kolme minutitki, kui Jaaska leidis lillevarte vahelt maasikapeenrasse suunduva oranži limuse. „Siin ta on! Igavene pirakas!” hüüatas Jaaska.

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Nälkjatele maitseb kõik, mis teele ette jääb. Nad närivad auklikuks kartulipealsed ja rabarberilehed ning hävitavad maasikad. Tungivad kasvuhoonesse ja panevad paprikad nahka. „Mullu sõid kurgid ära,” ütles Jaaska. Eriti peavad hiidnälkjad lugu peiulilledest – neist on järel vaid pisike tutt.

Ainsana ei puutu nad sibula- ja porgandipealseid ning mädarõigast. „Flokse ka pole pu