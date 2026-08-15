Galerii: Paliveres oli liikumisfestival

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Laupäeva keskpäeval anti Paliveres start liikumisfestivalile.

Stardihetkeks oli korraldaja Kadri Luki sõnul festivalile registreerinud umbes 30 inim

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