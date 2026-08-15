Galerii: Paliveres oli liikumisfestival

Kuula artiklit, 1 minutit ja 20 sekundit
0:00 / 1:20
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 12
liikumisfestival_malleliisaraigla (1)
Foto: Malle-Liisa Raigla
liikumisfestival_malleliisaraigla (2)
Foto: Malle-Liisa Raigla
liikumisfestival_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Laupäeva keskpäeval anti Paliveres start liikumisfestivalile.
Stardihetkeks oli korraldaja Kadri Luki sõnul festivalile registreerinud umbes 30 inim
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam