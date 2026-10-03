Haapsalu toidukapp kui omamoodi kohtumispaik

Haapsalu kaubamaja taha on söögikraami päästmise eesmärgil paigaldatud toidukapp, kuid selle ümber käib palju värvikam elu.

On neljapäeva õhtu. Kell läheneb kümnele. Sajab vihma. Kaubamaja taha toidukapi juurde on kogunenud kümmekond inimest ja neid tuleb üha juurde.

Seltskonnal on teada, et igal õhtul toovad vabatahtlikud poodidest seal üle jäänud söögikraami kappi kõigile võtmiseks. Toomise aeg on küll hiline, kuid see on teada. Varem toodi toitu eri aegadel. „Vahel ootasid inimesed siin tunde,” ütleb kapi juures ootav Liia.

Liiale sobib hiline aeg paremini, sest päeval ei saanud ta töö tõttu kapi juures käia. Teine ootaja Merike aga ütles, et kui päeval toodi, oli ka inimesi rohkem.

Kuid ootamine läheb kiiresti. Omavahel räägitakse ära kõik päevased tegemised ja jutujärjega jõutakse sellenigi, millises haiglas on hea toit, millises kehvem. Räägitakse neistki, kes muidu on iga päev kohal, aga täna pole. „Kõik linna uudised saab teada,” ütleb Tatjana.

„Nagu kohalik Messenger,” lisab Heidi.

Toidukapi juures olevad inimesed ütlevad kui ühest suust, et siit saadav kraam on suureks abiks ja enim soovitakse kapist saada magusat.