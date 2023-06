Juhtkiri: nukker toidukapp

Haapsalus on kuu aega seisnud toidukapp. Kui mujal Eestis on seesugused kapid läinud kenasti tööle ja on aktiivses kasutuses, siis Haapsalu toidukapi kohta seda kindlasti öelda ei saa. Haapsalu toidukapp on enamasti tühi, vahel on mõni üksik asi kapis seisnud. Toidukapiga pole liitunud ükski söögikoht ega kauplus, kes üle jääva toidupoolisega igal õhtul kappi täidaks.

