Juhtkiri: valimised, ideede taimelava

Urmas Suklese ja mitmendat ringi linna juhtiva valimisliidu HaRi keskne sõnum sügisestel omavalitsuse valimistel näib olevat see, et Haapsalu on hästi valitsetud ja seniste valitsejatega ollakse rahul. Võimule pürgivate Isamaa ja EKRE sõnumid on pigem sedasorti, et praeguse linnavalitsemisega ei saa rahul olla, Haapsalu elu on kui seisev vesi, midagi ei arene ja muutusi on vaja.

Muutusena pakub Isamaa linnapeakandidaat Olavi Seisonen tööstusettevõtete meelitamist Haapsallu, et teenusmajanduse poole ka