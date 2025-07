Juhtkiri: tooge kaabel inimesteni

Läänemaal on piirkondi, kuhu kaabliga internet ei ulatu. Kus on ka mobiilse internetiga kehvasti, sest koht satub kõigil kolmel operaatoril mastide leviala vahele. Ja kuhu ei hakka riigi toetatav kiire internetiühenduse väljaehitamine lähimail aastail ulatuma, vähemalt mitte praeguse tempo ja rahastusega. Euroopa Liit ja ka Eesti on võtnud eesmärgi tagada kiire 1 Gbit ühendus maapiirkondades 2030. aastaks. Selle eesmärgi täitmiseks oleks aga vaja neli korda rohkem raha, kui praegu plaanile on eraldatud.

Samas on kogu asjaajamine, sealhulgas suhtlus riigiasutustega kolimas aina rohkem internetti. Maainimesed, need, kellele riik jagab korraliku internetiühenduse väljaehitamiseks näpuotsaga raha, peavad internetis täitma riigi omaenda asutuse PRIA taotlusvorme, mis jõuavad praeguse mobiilse interneti ühenduskiir