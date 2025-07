Juhtkiri: valimiste avapauk

Nüüd, kui on avalikustatud teinegi kandidaat Haapsalu linnapea kohale praeguse meeri Urmas Suklese kõrval, võib öelda, et sügiseste omavalitsuste valimiste avapauk on tehtud. See avapauk oli mõneti üllatav. 18 aastat eri riigiameteis töötanud ja viimased neli aastat välisministeeriumi asekantsleri ametit pidanud Olavi Seisonen võib pealinna ametnike seas olla tuntud inimene, kuid Haapsalus on ta algkooli hoolekogu esimehe ametipostist hoolimata tundmatu